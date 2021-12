Amb la impossibilitat, l’any passat, de fer les cavalcades reials, Roses va apostar per transformar la Ciutadella en un gran escenari a l’aire lliure per rebre als Tres Reis d’Orient. Va ser una opció molt ben acollida però aquest any l’Ajuntament ha decidit recuperar la cavalcada el 5 de gener. Ha estat una decisió en la qual ha influït molt l’opinió dels voluntaris participants als quals «no els va agradar el format de l’any passat en que havien d’estar quiets en un espai delimitat». «I sense voluntaris seria impossible de fer», reconeix el regidor de Cultura i Festes, Èric Ibàñez qui afegeix que està convençut que als infants «els fa molta més il·lusió anar a esperar els Reis amb el fanalet».

Ja fa uns anys que el recorregut de la cavalcada reial és per terra encentant-se a la Ciutadella i arriba fins al port esportiu. Enguany no hi haurà rebuda als infants a la plaça Frederic Rahola. La rua inclou sis carrosses i un centenar de figurants amb un vestuari municipal. Des de fa temps que a Roses no es llancen caramels sinó que els donen en mà.

Allò que també es recupera, però només un dia, el dimarts 4 de gener, és la recepció del Carter Reial i la Miftal, la guardiana de les claus. El regidor explica que suprimeixen la rua d’arribada dels personatges i el seu seguici i que no permetran fer les típiques fotografies dels nens asseguts a la falda per evitar cap risc innecessari. Per suplir aquest contacte, hi haurà voluntaris que recolliran les cartes. A més, al suprimir un dia i per facilitar l’accés del públic ampliran els horaris una hora fent-se de 4 de la tarda a 8 del vespre.