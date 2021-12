La Rambla de Figueres tanca aquest divendres 24 de desembre el Mercat de Nadal d’aquest any, amb bon balanç dels marxants que hi han participat. Aquest Mercat va obrir les seves portes a la Rambla de la capital altempordanesa el dissabte 27 de novembre. Haurà estat en funcionament des del matí fins al vespre al centre de la ciutat amb casetes de fusta, on s’hi poden comprar objectes decoratius nadalencs, productes agroalimentaris, plantes i, també, avets.

Aquest Mercat de Nadal de Figueres ha atret marxants tant de casa –de diversos indrets de la comarca– com de fora. «Des que va començar, que hi venim, nosaltres. Aquesta és una bona època per treballar al carrer», explica Lluís Carbonés, de la parada Pessebres Prat, de la ciutat de Girona.

Rosa Mitjavila, la Rosina de Palau de Santa Eulàlia, manifesta que «fa més de vint anys que venim a Figueres; primer, vam anar a la plaça de l’ajuntament». «El Covid no ens ha aturat», diu convençuda.

Carles Serra, dels embotits Can Gaburra, de la Pinya (la Garrotxa), porta dos anys venent en aquest mercat de Nadal. «Anem sempre en fires i mercats», destaca. D’altres paradistes, però, lamentaven que alguns dies el temps no havia acompanyat, cosa que ha afectat el bon desenvolupament del mercat figuerenc. La major part dels paradistes ha vist com s’hi apropaven els clients i les clientes per anar seguint la tradició de molts anys.