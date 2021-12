Després de l’èxit aconseguit els darrers anys i fidel al seu posicionament com a espai d’oci global al territori, Casino Peralada segueix potenciant la seva aposta per una programació musical de qualitat i de primer nivell que ja ha comptat amb grans veus nacionals com Sergio Dalma, Ana Belén o els Manel, entre d’altres. En aquesta ocasió, el protagonisme serà per un dels artistes més guardonats i estimats de l’escena musical espanyola; Antonio Orozco.

Amb més d'un milió i mig d'àlbums venuts, un disc de diamant i deu de platí, el cantant de l’Hospitalet del Llobregat presentarà el proper 5 de març (22h) el seu darrer treball Aviónica. Un àlbum que ha trigat cinc anys en gestar-se però que arriba en el moment adequat gràcies a l’esperit radiant i positiu d’unes cançons que conviden a aturar-se en les coses que de veritat valen la pena. Una oportunitat única per gaudir, en format dret i en l’ambient íntim del Mirador del Castell, d’un disc que ja ha estat dues vegades número 1 en la llista oficial de vendes a Espanya i amb el que ha aconseguit el seu primer disc d'or digital per la descàrrega del single Entre sobras y sobras me faltas, que acumula milions de visualitzacions a YouTube. Les entrades, que tenen un preu de 60€, ja es poden adquirir al web de Casino Peralada. A més a més, aquesta concert serà el primer d’Orozco a la província de Girona l’any 2022. Amb l’anunci d’aquest nou concert, Casino Peralada segueix consolidant-se com un espai d’oci global únic al territori, un món d’entreteniment obert a tothom que combina gastronomia, música en directe, espectacles i tota l’emoció del joc d’atzar en un ambient extraordinari.