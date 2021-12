L’any passat, la pandèmia va obligar a modificar molts aspectes de la vida quotidiana. Fins i tot, va afectar a les tradicions de Nadal. A Roses no se’n van escapar tampoc. Enguany, però, toca recuperar moltes d’aquestes propostes, entre les quals destaca la cagada del tió col·lectiva que es fa aquest dimecres a partir de les 5 de la tarda a la plaça del Teatre i que inclou una animació amb el grup Atrapasomnis. «Estem molt contents d’anar recuperant les activitats», afirma el regidor de Cultura i Festes, Èric Ibàñez.

El fet que la cagada es faci a l’aire lliure aporta certa tranquil·litat. El tió protagonista és un tió inflable gegant i ja fa uns anys que els infants de Roses el fan cagar. A diferència d’altres poblacions, com Castelló, a Roses no han previst aplicar cap mesura de restricció per franges d’edat o l’obligació de reservar hora. Allò que sí han previst des de l’Ajuntament és que si fa mal temps, es traslladin tots a la plaça Frederic Rahola.

Aquesta no és l’única oferta amb la que poden gaudir els nens i nenes rosincs aquests dies. A partir de dijous obre les portes el Saló infantil i juvenil del lleure al pavelló municipal i la pista polivalent. El saló, que obre els dies 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i el 3 i 4 de gener, de 4 a 7 de la tarda, està pensat per a infants d’entre tres i dotze anys i el preu d’accés és de 3,5 euros. Paral·lelament està en marxa el casal infantil de Nadal, tot i que per accedir-hi calia haver-s’hi inscrit prèviament. Es fa els mateixos dies que el saló infantil tot afegint el 5 de gener a l’escola Narcís Monturiol.

Les quines a la plaça Frederic Rahola també segueixen. L’AE Roses n’ha previst aquest dissabte i diumenge, i l’1, 2 i 6 de gener, a les 18.30 hores. Enguany no faltarà tampoc la revetlla de Cap d’Any que a Roses es viurà a la Sala de la Unió Fraternal a partir de les 00.30 hores amb la música del duet Cubata de Sol.