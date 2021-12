Llers és una de les poblacions que aquest Nadal recupera el pessebre vivent. Després que l’any passat, la pandèmia va fer inviable la seva realització, enguany els organitzadors han decidit fer un pas endavant prenent totes les mesures pertinents. «Teníem clar que calia continuar perquè, si no, després costa que la gent torni a venir», reconeix Jana Vilarmau, de l’associació juvenil Brullersenca, entitat que promou aquesta tradició popular amb la col·laboració de l’Ajuntament de Llers. La primera vetllada ja es fa aquest diumenge i posteriorment es repetirà els dies 25 i 26 de desembre i l’1 de gener, tots en doble sessió, a les 6 i 7 de la tarda i entrada gratuïta.

El fet que el pessebre vivent es dugui a terme a l’aire lliure –des de fa molts anys, als jardins de Can Casagran– i que la quarantena d’escenes que el componen siguin estàtiques, afavoreix que es pugui recuperar en aquests temps incerts. A més, com explica Vilarmau, la majoria d’aquestes escenes, que recreen la vida quotidiana de Betlem, estan compostes per figurants que comparteixen unitat familiar. Allò que sí que no han pogut fer enguany és introduir novetats en aquests quadres vivents, tal com feien habitualment. De fet, alguns anys, aquestes havien sigut sonades com ara que alguns dels figurants apareixien amb poques vestimentes sobre el cos. Aquest any, però, calia ser pràctics, perquè «estàvem limitats pel temps», argumenta Vilarmau. Allò que sí que no ha disminuït és el nombre de figurants que, com en anteriors edicions, són una colla llarga. Fins a cent cinquanta persones d’edats diverses s’han ofert com a voluntaris per donar-li, de nou, vida. Però si aquests no caldrà que duguin mascareta, qui sí que ho haurà de fer és tot el públic que segueixi el recorregut guiat per Can Casagran, ja que és obligatori malgrat que tot el passeig es faci a l’aire lliure.

A menys d’una setmana de l’estrena, bona part de l’attrezzo, escenografia i il·luminació ja és a punt. Jana Vilarmau no amaga que muntar un pessebre com aquest «porta molta feina» i que enguany la junta de la Brullersenca s’ha quedat amb poques mans –només dues persones– quelcom que ha estat suplert pel suport d’antics integrants de l’entitat, que coneixen de primera mà tot l’entremat, amb l’objectiu que la representació tingui continuïtat i no s’acabi perdent tot allò que durant anys han aconseguit amb molt esforç. Enguany, de fet, s’arriba a la 26a edició.

Gots individuals i no porró

D’altra banda, en una reunió duta a terme a finals de la setmana passada, es van acabar d’acordar alguns detalls importants vinculats amb la seguretat dels visitants. En aquest sentit, un dels costums dels promotors d’aquest pessebre vivent és sempre oferir galetes i garnatxa en finalitzar cadascuna de les sessions. Per no haver-hi de renunciar, s’ha decidit que les galetes s’ofereixin en bosses individuals tancades per cada persona. També que es reparteixin gots individualment a cada visitant en mà, en comptes de fer-ho amb el porró de cada any.