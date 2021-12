La cobla Vila de la Jonquera ha estat convidada a posar música a la ballada de sardanes d’aquest diumenge a dos quarts de dotze del migdia, a la plaça de la Música de Figueres. L’acte, organitzat per l’associació de veïns del barri de l’Eixample amb la col·laboració del Foment de la Sardana, serveix per recollir fons per La Marató de TV3.