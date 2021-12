Els arxiprestats de l’Alt Empordà Interior i Marina han organitzat, per a aquest divendres, 17 de desembre, a les 7 de la tarda, la celebració de la Vetlla de Pregària d’Advent amb el lema «Caminem Junts», a l’església de Sant Martí de Tours, al municipi del Far d’Empordà. L’Advent és un temps de reflexió interior, d’espiritualitat, d’esperança i de preparació per a la celebració del Nadal. Els arxiprestats de l’Alt Empordà Interior estan integrats per un total de setanta-tres parròquies de la comarca, mentre que a l’Alt Empordà Marina n’hi ha vint-i-tres, segons es recull en un mapa del Bisbat de Girona.