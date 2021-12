La plaça de l’església de Pont de Molins s’omple d’artesania i solidaritat aquest Nadal. L’associació local Neda Marinescu-Pelayo Martínez ha tirat endavant una nova activitat en el marc d’aquestes festes amb l’objectiu de recollir fons per culminar la fundació d’una biblioteca escolar a Romania, un projecte que va arrencar a principi d’aquest any: «L’estiu passat vam enviar més de dos mil llibres en set o vuit idiomes i vam comprar mobiliari, però encara ens falta una part dels mobles com ara taules i cadires perquè la biblioteca acabi de ser funcional» explica Ioana Rezeanu, membre de l’associació.

«A banda de tancar aquest projecte, volem que una part de la recaptació serveixi per ajudar els nens que viuen en orfenats a Romania, ajudant algun dels centres que hi ha al país». La Fira de Nadal es va celebrar el passat cap de setmana amb bona participació de públic i continua oberta aquest dissabte i diumenge i el 24 de desembre, de cinc de la tarda a nou del vespre. També se celebrarà un concert de nadales per incrementar la recollida de fons. Segons apunta Rezeanu, els membres de la comunitat romanesa establerta al municipi s’ha implicat en aquesta iniciativa que s’ha fet en un format reduït degut a a les circumstàncies sanitàries. «Tot el que hi podem trobar són articles que hem fet manualment a partir de material de reciclatge, cal destacar que tenim més de 400 decoracions. També oferim vi bullit i xocolata entre altres productes».