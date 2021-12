El poeta Federico García Lorca era un enamorat del teatre, a més d’un dels grans dramaturgs del segle XX. Ell i els seus personatges prenen vida ara a Federico en casa de Frasquita, un muntatge escrit i dirigit per María León Bolívar, de l’Armentera, una apassionada de Federico i de les terres andaluses. L’estrena d’aquesta obra, que es fa aquest divendres i dissabte, a les 9 del vespre, i diumenge, a les 6 de la tarda, al centre cívic de Sant Pere Pescador, suposa també la presentació d’una nova companyia, La Gamberra Teatre.

Enric Guerrero, Irene Roé, Mameda Pérez, Laura Guerrero, Susanna Bosch i Deborah Gil és l’elenc responsable d’aquest muntatge que es converteix, sens dubte, «en un homenatge a la vida i l’obra de Federico». Deborah Gil, qui a banda d’actriu és també l’ajudant de direcció i qui ha treballat colze a colze amb María León, assegura que aquesta «és una obra molt especial i diferent que sorprendrà molt», no només a qui ja conegui i li agradin els llibres de Lorca sinó als profans en la matèria, ja que aquests «tindran l’oportunitat de conèixer-lo d’una manera magistral». «Volem explicar què va ser de Federico García Lorca», admet Deborah Gil.

Amb Federico en casa de Frasquita, l’autora busca donar veu a problemàtiques socials ben actuals que el poeta granadí amb la seva obra ja abordava en el seu temps: la dona, l’opressió o l’homosexualitat. «Són temes que no han passat de moda; és, doncs, un missatge, una protesta, un reclam, un compromís amb la societat», afirma Gil. Qui en parla són, a més, els mateixos personatges creats per Lorca, quelcom que li dona singularitat al muntatge.

Perquè l’experiència sigui més immersiva, la companyia ha optat per una posada en escena ambientada en els anys 30. Per fer-ho possible, ha calgut un intens treball de recerca i investigació. Això s’evidencia tant en el vestuari que vesteixen els actors com en l’attrezzo que els embolcalla en escena. Fer l’estrena a Sant Pere Pescador és, segons Gil, una manera d’agrair la confiança feta pel poble que els ha ofert amablement un espai on assajar des del setembre passat: primer la biblioteca i després ja el centre cívic. La companyia ha optat per fer tres representacions de l’obra amb un aforament més reduït cadascuna, cosa que s’escau per l’ambient íntim de la peça teatral. Val a dir que a hores d’ara ja no queden entrades –es feien sota reserva, eren gratuïtes i amb taquilla inversa– però que la formació espera poder representar l’obra en altres municipis per «seguir donant-li vida».