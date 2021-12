El curiós i històric pessebre mecànic de l’asil Vilallonga, la joia de la corona de l’exposició pessebrista del Patronat de la Catequística de Figueres, es presenta i estrena aquest dissabte, a partir de dos quarts de vuit del vespre, l’automatització programada. Així, les persones que el visitin podran admirar, per primer cop, tots els elements en moviment en un cicle que dura quatre minuts i que inclou, entre altres el pas de l’estrella de Betlem, música i efectes. El pessebre, a més, s’exposa íntegrament, per primer cop, en un espai nou, a tocar la capella de Sant Sebastià, cedida per la parròquia de Sant Pere. En aquest darrer espai també està previst exhibir la col·lecció de diorames de Salvador Torres i altres de més gran format fets per integrants de la mateixa entitat.

L’any passat, la pandèmia va obligar a fer un circuit, amb entrades i sortides controlades, dins la capella de Sant Sebastià. Allà l’espai és reduït i els organitzadors es van veure obligats a exhibir només alguns diorames i elements independents del pessebre mecànic perquè els visitants poguessin copsar-ne la singularitat del mecanisme en moviment. Enguany, però, la complicitat absoluta del rector de la parròquia de Sant Pere, a qui els organitzadors estan molt agraïts, ha permès guanyar més espai, concretament un local que l’agrupació escolta havia fet servir fa dècades i que encara llueix a la porta el rètol d’Esplai. Alfons Gumbau, un dels organitzadors, explica que els ha calgut adequar l’espai per muntar el pessebre mecànic i comprovar que tots els mecanismes funcionin. «Aquest té les mateixes mides però al guanyar espai li aporta una sensació de més amplitud i profunditat», reconeix Gumbau. Aquest pessebre de l’asil es va restaurar al llarg de dos anys tot i que algunes figures, com la dels Reis Mags, va caldre fer-les noves perquè eren irrecuperables. Algunes eren fetes amb guix i cartró. Els nous, però, segueixen el mateix sistema mecànic original. Aquesta exposició es pot visitar des d’aquest dissabte i fins al 9 de gener, cada dia de 6 a 8 del vespre mentre que els caps de setmana i festius els horaris van d’11 a 1 del migdia, i de 6 a 8 del vespre. Els dies 24 de desembre i el 5 de gener només es podrà veure al matí. La visita és totalment gratuïta.