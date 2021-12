El nucli antic de Bàscara es transformarà aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, en l’escenari de la 49a edició del pessebre vivent. Per assistir a la proposta, que repetirà el 25 i 26 de desembre i l’1 i 2 de gener, ja es poden adquirir les entrades en línia. Qui ja ha anunciat que no farà pessebre vivent aquest any als jardins del Castell és l’Ajuntament de Peralada. També han decidit no programar quines. La raó és l’agreujament de la situació sanitària.