La planta baixa de l’històric edifici del Casino Menestral Figuerenc s’omplirà de clicks amb els més de 100 metres quadrats de diorames que hi haurà a la Fira de Playmobil de Figueres que se celebrarà aquest dissabte i diumenge. Concretament, s’exposaran uns nou muntatges de diferents temàtiques: la recreació d’un poble ocupat durant la Segona Mundial, clàssics com l’època medieval, fantasia, pirates o l’oest americà. Aprofitant la proximitat amb les festes de Nadal també hi haurà un pessebre. A més, la fira comptarà amb tres parades de col·leccionisme.

Aquest esdeveniment, organitzat per Clicks Girona i el Casino Menestral, arriba a la seva quarta edició després de no haver-se pogut celebrar l’any passat a causa de la greu situació pandèmica del moment. «Estem molt contents de poder tornar a celebrar la fira i a poc a poc poder anar tornant a la normalitat dins d’una seguretat», afirma Eduard Ayats, president del Casino Menestral. Com ja és tradició en la majoria de les fires de playmobil, s’hauran de buscar quatre figures amagades en els diorames en el marc del concurs «Troba el Clicks Perdut», i entre els visitants que les trobin se sortejarà un premi. Aquest no serà l’únic sorteig, ja que se’n farà un altre a través de les xarxes socials, en què els participants optaran a guanyar un lot de productes playmobil gentilesa de Casa Monfort. A tot això cal sumar-hi una exposició de clicks gegants i «n’hi haurà alguns d’inèdits com els de Playmobil: La pel·lícula», assegura Marc Payrà de Clicks Girona. Enguany la quarta Fira de Playmobil de Figueres destinarà els beneficis obtinguts amb l’entrada a la Marató de TV3 que se celebra aquest mateix cap de setmana. Gràcies a aquest fet, la fira comptarà amb una roda d'actuacions dels grups de combo de l'escola de música del Casino Menestral el diumenge al matí.