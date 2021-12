La meva carn que tu encenies (Fonoll-La Mira) és una mena d’autobiografia amorosa i sentimental del filòsof Francesc Pujols. En forma d’epistolari, el llibre és una finestra oberta a la seva vida íntima. El llibre, del qual han tingut cura els filòsofs Alba Padrós i Max Pérez, es presenta aquest dimarts a les 7 de la tarda al Cercle Sport Figuerenc. A l’acte també hi participa l’historiador Alfons Romero que ofereix unes paraules introductòries.

A La meva carn que tu encenies, Francesc Pujols narra en primera persona les relacions sexuals, amoroses i ideals amb vuit dones a la Barcelona d’entre els anys 1897 i 1954. L’obra està dirigida a una d’aquestes dones, Esther Antich i Sariol, l’amor de la seva vida, a qui decideix relatar totes les seves alegries i desenganys en l’amor per tal de justificar-li –també filosòficament– per què, una nit d’estiu de 1938, en plena Guerra Civil, va decidir no fer l’amor amb ella.