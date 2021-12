Fins al 2 de desembre, a tocar de l’altar de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries hi ha un dels pessebres més bonics que es poden veure aquests dies. Promogut pels Amics de l’Orgue, cada any rep nombroses visites i més per aquestes dates. Es tracta d’un pessebre artesà que inclou nombrosos detalls.