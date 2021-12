La Sala Meifrèn de la Societat l’Amistat de Cadaqués acull la presentació de la darrera novel·la de l’escriptor Joan-Lluís Lluís, Junil a les terres dels bàrbars (Club Editor), aquest dissabte a les 12 del migdia. En aquesta obra, la setena de l’autor de la Catalunya nord, el lector té el privilegi de viatjar per l’inacabable i fascinant món grecoromà, però també per deixar-se seduir per la literatura oral, l’univers del poeta etern Ovidi, del desconegut, de l’amistat i, evidentment, de l’aventura.