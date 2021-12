Els veïns de Garriguella celebren la festa de Santa Eulàlia. Ho fan, però, de forma senzilla i concentrant els actes en un sol dia, aquest dissabte a la tarda. La festa serveix, a més, per obrir les portes a les propostes nadalenques que s’allargaran fins a Reis.

L’associació Tocavents de l’Albera obre la jornada festiva, a dos quarts de quatre de la tarda, amb la caminada màgica de Nadal, una activitat molt pensada per viure en família. Tot seguit, l’Ajuntament prepara una bona xocolatada al pati de l’escola. A les 18 hores, a la sala polivalent es podrà gaudir amb l’espectacle d’improvisació Impro Show. Diumenge, també està previst que Pangea ofereixi un taller laboratori Penjart, a la Sala.

Les activitats de Nadal ja seguiran el cap de setmana del 18 i 19 de desembre amb la celebració del nou Mercat de Nadal, a la plaça de l’Església. «És un mercat molt pensat perquè hi intervingui la gent del poble, els petits comerços, per mostrar tot el potencial associatiu i social», comenta la tècnica de l’Ajuntament de Garriguella, Ivet Borrell. En aquest sentit, poden inscriure’s fins el 16 de desembre. No faltarà, aquest any tampoc, la creativitat de l’associació Pintapalets que decoraran tant el mercat com el poble, i una mica de música de la mà del llançanenc Fredrik Strand que actuarà a l’església a les sis de la tarda

Els actes de Nadal seguiran amb diferents propostes com projeccions de cinema i tallers de costura i de creació de fanalets a càrrec de l’Ampa. El 5 de gener arribaran els Reis amb la batucada de Bandtumbats.