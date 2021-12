La companyia La Sal d’Olot ha estat convidada per la biblioteca Pere Calders de Llançà per oferir una sessió de contes infantils i un taller de fanalets, aquest divendres a les 6 de la tarda, a l’espai de la sala de conferències a la Casa de Cultura. La Sal d’Olot la integren Montse Guix, Miquel Bes i Imma Viñals. Junts donen vida a contes i melodies refinades i tallers delicats per compartir. Es tracta de contes musicats per als petits de més de tres anys amb els quals expliquen contes de temàtiques diverses amb l’ajuda d’objectes animats, el gest i la música de la guitarra. La companyia, a més, fa partícip el públic de la narració oral per aconseguir que junts passin una bona estona gaudint d’aquesta activitat ancestral.