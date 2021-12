La directora i presidenta de l’acadèmia del cinema català, Judith Colell, finalment no podrà presentar el seu film 15 horas a Figueres "per motius de darrera hora", tal com estava previst. Així ho ha informat Cineclub Diòptria, organitzador de la projecció.

Us informem que malauradament motius de darrera hora no permetran que @ColellJudith ens acompanyi aquest vespre en la projecció de "15 horas" als @catcines. Ens veiem al cinema!#FigueresCultura pic.twitter.com/iaj7zdxpPw — Cineclub Diòptria (@CineDioptria) 9 de diciembre de 2021 Tot i l'absència de la seva directora, la pel·lícula es podrà veure aquest vespre, a les 20.30 hores, als Catcinemes.