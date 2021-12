L’escriptora Conxita Tarruell es confessa una persona que viu i sent el viatjar com una força que desperta l’ànima i la transforma. Al llibre La Kora i el griot (La maleta del viatger), Tarruell hi ha aplegat una sèrie de relats dels viatges que va fer a Benín i Burkina Faso amb una amiga seva entre els anys 2017 i 2019, una immersió per l’Àfrica negra, la seva terra i la seva gent. Per conèixer-lo millor, aquest divendres, a les 5 de la tarda, l’autora presenta el llibre a la sala de conferències de la Casa de Cultura de Llançà.

«Espero que aquest llibre pugui donar un bon testimoni d’aquests països força desconeguts però que val la pena conèixer. A mi m’han connectat amb l’energia de la terra africana», assegura l’autora. Així, en el primer viatge a Benin, el lector podrà endinsar-se per uns mercats plens de vida, participar en una cerimònia vudú a Grand Popó, quasi sentir com trepitja la terra Ouidah on es comercialitzava amb els esclaus o comprovar la diversitat de vida en els poblats del País Somba. Al viatge a Burkina Faso, les dues viatgeres participen en festivals de música a Bobo-Dioulasso, al llac de Bauzoulé veuen com donen menjar als cocodrils sagrats, entren a les cases de l’enigmàtic País Lobi, dormen en una sukala a Gaoua, i al País Kassena queden impressionades per la decoració de les cases.