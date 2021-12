L’agost passat, la Societat l’Amistat de Cadaqués va exhibir una exposició sobre l’aigat de Santa Helena que va afectar greument al poble fa cent anys, ja que en poques hores van caure entre 500 i 600 litres. La mostra va generar molt interès entre els visitants i, per aquest motiu, la junta de l’entitat ha decidit recuperar-la a partir d’aquest divendres. L’aiguat va ser tan descomunal i traumàtic que va quedar fixat a la memòria dels veïns. Entre les destrosses que va provocar hi ha la destrucció del Pont Antic aixecat per la família Godó. A la mostra s’exhibeix una maqueta del pont feta a escala per Esteve Milà.