A l’advocada Marinetti, una dona implacable i amargada, li cau de la noguera de casa seva l’Omar, un nen refugiat, la seva vida canvia del tot. Per poder-se quedar amb l’infant, l’advocada diu que és una nou i que li pertany perquè ha caigut en el seu jardí. Aquesta bella història és l’argument de Soc una nou, l’obra teatral que porta a escena la companyia Zum Zum Teatre aquest diumenge a les 12 del migdia al Teatre de Roses. Un dels valors afegits d’aquest muntatge, escrit per Ramon Molins a partir d’un conte de Beatriz Osés, és escoltar la música composada per Antoni Tolmos interpretada pel mateix creador.