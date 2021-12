L’arpista Esther Pinyol i la soprano Numil Guerra ofereixen un recital aquest dissabte a les 6 de la tarda a l’Alfolí de la Sal de l’Escala. La proposta musical s’inclou dins el cicle de concerts Clàssics L’Escala-Empúries que organitza des de fa anys l’associació Pau Casals. Les entrades es poden adquirir a través del web de l’entitat, associaciopaucasals.cat.

Dins el repertori del concert s’inclouen un seguit d’obres catalanes, però també peces clàssiques del repertori líric. El programa està previst encetar-lo amb dos autors reconeguts del repertori de cançó catalana: les Cançons de carrer d’Enric Morera, que donen pas a Jo et pressentia com la mar, de Frederic Mompou. També hi és present el compositor Eduard Toldrà amb l’emotiva Cançó de Comiat. El repertori català es completa celebrant l’Any Gerhard amb Six Catalan Folksongs. El recital inclou la interpretació, per a arpa sola, de La Source de Zabel.

La part més lírica arriba dels grans autors d’òpera com Verdi i Bizet, de qui s’interpreta de la tercera ària de la Leonora d’Il Trovatore i l’havanera de Carmen. El Nadal també té lloc en el programa amb dues nadales, Eixa Nit, de l’escalent Lluís Albert i la cançó tradicional El noi de la mare.