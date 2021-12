Castelló d’Empúries ha trobat en el teatre un filó. El cicle Empori, engegat ara fa dos anys, ha despertat, de nou, l’interès per les arts escèniques i, poc a poc, les obres programades no només han atret més públic local sinó també de fora el poble. Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, quatre companyies locals –Tequatre, Despertaferro, El Paller i Grup de Teatre Esplais– clouen aquesta segona edició amb Microteatre, la representació de quatre peces de format reduït –tant teatre com dansa– entorn de les relacions humanes a quatre espais diferents: el convent de Sant Agustí, la capella de Santa Clara, el Centro i el convent de la Mercè. Les entrades pel Microteatre, al preu de 5 euros, ja es poden comprar al web www.castello.cat.

Aquesta proposta té, doncs, quatre punts d’inici simultanis i a cadascun d’ells hi haurà un grup d’una quinzena d’espectadors que serà conduït, en aquest circuit circular, per un guia. Com explica el tècnic de Cultura, Martí Fontclara, «entre espai i espai, el guia d’EmpordàBrava els explicarà detalls de la vida de personatges de Castelló i la relació entre alguns d’ells». Aquesta figura del guia ja es va fer servir l’any passat, tot i que la temàtica era diferent. Martí Fontclara explica que ja estan treballant en l’edició vinent del Cicle de Teatre Empori i avança que Tequatre estrenarà una nova obra i que el Grup de Teatre Esplais també està treballant en dues peces més. Val a dir també que una de les obres d’aquesta formació que es va presentar en l’edició passada, Adreça desconeguda, ha entrat a la convocatòria de la campanya de teatre amateur de Girona 2022, quelcom que li donarà més projecció i possibilitat de representar-se. Ara per ara ja està previst portar-la a Vilabertran i Fortià.