L'Escala

Taller infantil. Joc Trígonos

Biblioteca Víctor Català

A les 17.30 h

Per a mainada de 5 a 9 anys. Amb inscripció prèvia

Actuació infantil Per Nadal, xerinola com cal!, a càrrec de Rikus

Plaça de l’Ajuntament

A les 18.30 h

Espectacle recomanat a menors de 10 anys

Encesa dels llums de Nadal

Carrers de l’Escala

A les 20 h

Figueres

Dia internacional de les persones amb discapacitat. Sessió informativa per a professionals de l’administració pública

Antic convent dels Caputxins

De 10 a 12 h

Accions dinàmiques i taula rodona oberta a tothom, moderat per la periodista d'aquest Setmanari Mairena Rivas

Antic convent dels Caputxins

De 18 a 20 h

Trobada amb l’autor i il·lustrador Albert Alforcea. Presentació del seu llibre Los seres del hogar, a càrrec de Carles Pujol i Aupí

Biblioteca Fages de Climent

A les 19 h

Teatre Noucents, el pianista de l’oceà

Teatre Municipal el Jardí

A les 20 h

Fortià

Els pastorets del Monturiol

Centro Agrícola Social

A les 21 h

Preu: 7 €

La Jonquera

Teatre Les coses excepcionals, a càrrec de la Cia. Sixto Paz

Sala Societat Unió Jonquerenca

A les 20.30 h

Preus: 10 €, 12 € i 15 €

Llançà

Inauguració de l’exposició Aquarel·les de gran format, de Jesús de la Cruz

Casa de Cultura

A les 17 h

Encesa de llums de Nadal, inflables i xocolatada

Plaça Major

A les 18 h

Pau

Concerts Pau Jazz Club

Centre Cívic de Pau

A les 21 h

Preu: 5 €. Entrada més sopar: 20 € (reserva a 621.247.084)

Roses

Visita guiada al port i a la llotja de Roses

Port de pesca

A les 16.30 h

Preu: 6 € adults i 3,5 € (6-17 anys)

Dissabte 4

Avinyonet de Puigventós

Setmana de la Pedra Seca del Consorci Salines Bassegoda: Acte de reconeixement a Pitu Puig, picapedrer aficionat a la pedra seca

A la Societat

A les 11 h

Bàscara

Teatre Els milions de l’oncle, de Carles Soldevila, a càrrec del grup de teatre amateur Quina obra fem?, de Sant Miquel de Fluvià

Sala Municipal de Bàscara

A les 17.30 h

Castelló d'Empúries

Fira de Nadal

Plaça Joan Alsina

Fins al 6 de desembre

Cicle Teatre Empori: Microteatre Relacions Humanes

A les 17 h

Cistella

Presentació del llibre A dos pams del cel, de Joan Carles Subirats

Avantsala del Trull

A les 19 h

Després s’oferirà un aperitiu. Per la venda de cada llibre és fa una aportació a la Fundació Oncolliga Girona.

L'Escala

Visita lúdica als museus

Del 4 de desembre al 9 de gener

Ruta Barri Vell de l’Escala i Casa de Pescadors

Museu de l’Anxova i de la Sal

A les 10.30 h

Preu: 5 €

Taller infantil de Scrap - Nadalenc, postal de Nadal

Plaça de l’Ajuntament

A les 11 h

Visita Romana

MAC Empúries

A les 11.30 h

Preu: 5€ (no inclou l’entrada al jaciment). Menors de 8 anys, gratuït.

Taller de decoració nadalenca: arbre de Nadal

Biblioteca Víctor Català

A les 18 h

Taller de decoració nadalenca. Activitat gratuïta i dirigida a adults

Festival Clàssics l’Escala-Empúries. Recital de veu i arpa. Obres de E. Toldrà, F. Mompou, R. Gerhard, G. Verdi, Ll. Albert i populars catalanes

Alfolí de la Sal

A les 18 h

Venda d’entrades a www.associaciopaucasals.cat o una hora abans del concert

Figueres

Xerrada «Ús de les xarxes socials i els mitjans de comunicació en la defensa dels animals», a càrrec de Magda Pujol, periodista i vicepresidenta de Lex Ànima

Casa dels Animals

A les 10 h

Visita guiada «Sant Pere ens obre les portes», visita a l’església de Sant Pere (inclou campanar)

Oficina de Turisme

A les 11 h

Preu adults: 6 €

Arriba l’oli nou de l’Empordà. Degustació tasta bombons de pa

Plaça Catalunya

De 10 a 14 h

Espectacle per a tots els públics Els Pànids i l’oli, amb la companyia La Bèstia Peluda

Plaça Catalunya

A les 12 h

Taller de papiroflèxia amb Yuko Kato

Museu del Joguet

A les 12 h

Ballada de sardanes amb La Principal de Banyoles

Plaça de l’Ajuntament

A les 16.30 h

Festival Som Cultura: Visita guiada a l’exposició L’exploració de l’espai. El somni com a base del coneixement

Oficina de Turisme

A les 17.30 h

Preus: 4 € (adults); 2.5€ (reduïda)

Visita guiada als llums de Nadal dalinians u Oficina de Turisme A les 18.00 h. Adults 4 €, reduïda 2,5 €

Clima, concert de presentació

Sala La Cate

A les 23 h

Llançà

Inauguració de la mostra de pessebres a Llançà

Parròquia de Sant Vicenç

Fins al 9 de gener

C’est la vie. Actriu Maria Sala

Restaurant Miralles

A les 22 h

Palau-Savardera

Cantada de Nadales a càrrec de l’aula de música, encesa de les llums de Nadal i l’Arbre dels desitjos

Jardí de l’Ajuntament

A les 18.30 h

Portbou

Tastem escumosos catalans vs champagnes

Sala Walter Benjamin

De les 19 a les 20.30 h

Roses

Taller «Escriptura creativa», a càrrec d’Obradors d’històries

Ca l’Anita

A les 11.30 h

Gratuït, per a adults

Concert Womblues

Tatre Municipal

A les 20 h

Preu: 8 €

Ball amb en Mike

A la SUF

A les 22 h

Sant Llorenç de la Muga

La festa de les masies. Visita guiada d’una masia del segle XVIII a càrrec de Marta Lloret

Plaça Carles Camps

A les 11 h

Preu: 3 € (reserves al 631.317.874)

Dinar de germanor

Església de Palau

A les 14 h

Cal que tothom es porti el seu. S’oferirà un panet beneït als participants gentilesa de la pastisseria Foix de Sarrià

Conferència «La Masia en clau sociològica», a càrrec del Dr. Ramon Ripoll

Església de Palau

A les 17 h

Diumenge 5

Agullana

Quina

Societat La Concòrdia

A les 19 h

Cadaqués

Quina UE Cadaqués

Pavelló Municipal

A les 21.30 h

Castelló d'Empúries

Espais naturals de l’Empordà: La hivernada al Baix Ter

Reserva al 972.751.701

De 9 a 13 h

«Diumenges de tardor al Parc», visita guiada per l’itinerari 1

El Cortalet

A les 11 h

Taller pràctic «Aplicació iNaturalist», aplicació internacional d’identificació d’espècies de fauna i flora i contribuir a una base de dades científica mundial (Global Biodiversity Information Facility) i avalada per National Geografic. Passejada per l’itinerari 1 per treballar l’aplicació

El Cortalet

A les 11 h

Gratuït

Visita amb el trenet dels Aiguamolls

Aparcament del Cortalet

A les 12 h

Preu: 10 €

Cantallops

Mercat de Nadal de productors artesans de l’Alt Empordà i la Catalunya Nord amb els Tambors de l’Albera i els Grallers de Llers

Diversos indrets del poble

A les 10 h

Activitats diverses tot el dia

Diversos indrets del poble

De 10 a 18 h

L'Escala

Empúries virtual. Realitat augmentada - Visita al jaciment

MAC Empúries

A les 11 h

Preu: 10€ (inclou l’entrada al jaciment i al criptopòrtic). Menors de 8 anys, gratuït

Conferència Cicle Pujolboira: «Dues mirades femenines a Pujolboira», a càrrec de Mariona Seguranyes, historiadora de l’art i comissària d’exposicions, i Lurdes Boix, directora del Museu de l’Anxova i de la Sal

Alfolí de la sal

A les 12 h

Trifàsic: Activitats infantils nadalenques

Sala Polivalent Municipal

De 16 a 20 h

Preu: 3€

Figueres

Ruta enogastronòmica «Ruta DO Empordà»

A les 11 h

Preu: 25 € (adults). Reserva obligatòria al 609.199.086 o a sommelier@lauramasramon.com

Cicle Alfred Hitchcock: Perseguit per la mort

La Cate

A les 17 h

Un Nadal amb el mag Lari

Teatre Municipal el Jardí

A les 18 h

El Port de la Selva

Mercat de Nadal

Moll d’en Balleu

De 16 a 20 h

Roses

Sortida Torres de Cabrenç - Cara d'Indiu (naixement de la Muga)

Estació d’autobusos

A les 7 h

Teatre infantil d'Optimist Soc una nou, a càrrec de la companyia Zum Zum Teatre

Teatre Municipal

A les 12 h

Preu: 5 €

Ball amb en Toni Sánchez

A la SUF

A les 18 h

Quina de l'AE Roses

Plaça de Frederic Rahola

A les 18.30 h

Vilamaniscle

El Senegal a Vilamaniscle. Mercat d’artesania de Sass. Mercat solidari

Diversos indrets del poble tot el dia

Dilluns 6

Castelló d'Empúries

Festival de les aus: Demostració d’anellament científic

Trobada a la caseta d’anellament, prop de l’aguait Pallejà

De 10 a 13 h

Activitat familiar i gratuïta

Visita guiada a l’exposició Empordana’t (Ecomuseu Farinera) i passeig per les Closes d’en Llovet

Aparcament del safareig públic

A les 10.30 h

Conta contes dels indis del Canadà, per en Toni I Know

Observatori Senillosa

De les 11 a les 13.30 h

Activitat familiar i gratuïta

Visita amb el trenet dels Aiguamolls

Aparcament del Cortalet

A les 12 h

Preu: 10 €

L’Escala

Activitats infantils nadalenques, amb la Família Intrèpida

Sala Polivalent Municipal

Tota la tarda

Figueres

Visita guiada «Sant Pere ens obre les portes», visita a l’església de Sant Pere (inclou campanar)

Oficina de Turisme

A les 11 h

Preu adults: 6 €

Taller de kapla. Joc de construcció amb peces de fusta

Museu del Joguet

A les 12 h

Entrada gratuïta

Visita guiada als llums de Nadal dalinians

Oficina de Turisme

A les 18 h

Preus: 4 € (adults); 2,5 € (reduïda)

El Port de la Selva

Mercat de Nadal

Moll d’en Balleu

De 16 a 20 h

Roses

Quina de l'AE Roses