La Fundació Josep Irla organitza a Figueres «Cooperació i solidaritat a l’era global», la quarta jornada del cicle sobre Moviments socials i reptes de futur, un projecte coordinat per Dolors Bassa. L'acte tindrà lloc el proper dissabte 11 de desembre, a les 10 hores, a La Cate de Figueres i comptarà amb:

Marco Aparicio , president de l’Observatori DESC i professor de Dret Constitucional de la UdG

, president de l’Observatori DESC i professor de Dret Constitucional de la UdG Silvia Llach , vicerectora de Territori i Compromís social de la UdG

, vicerectora de Territori i Compromís social de la UdG M. Rosa Terradellas , pedagoga i professora de la FEP/ UdG, membre del grup de recerca de GRECA, i directora de la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la UdG.

, pedagoga i professora de la FEP/ UdG, membre del grup de recerca de GRECA, i directora de la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la UdG. Alicia Baltasar, Infermera i professora d’Infermeria Comunitària a la Facultat d’Infermeria de la UdG. Llicenciada en Antropologia i Doctora en Salut i Qualitat de Vida. Cooperant en projectes de Salut a Camerun.

També es comptarà amb la participació, com a fila zero, d’entitats cooperants del territori per enriquir el debat exposant les diferents visions front a com examinar les propostes del model de desenvolupament occidental, el nou pacte social que fomenti el reconeixement de la solidaritat i la interdependència perquè la política de cooperació continuï sent de qualitat i realment transformador.

Des de la Fundació Josep Irla s'ha organitzat aquest conjunt de jornades amb la participació dels moviments socials i agents de canvi que formen part dels canvis renovadors en valors i justícia de la societat. Temàtiques com el feminisme, el dret del treball, el dret de l’habitatge, la solidaritat i la cooperació o el canvi climàtic són desafiaments que necessiten espais de reflexió i debat per a la rellevància de l’impacte que tenen en nosaltres mateixes i en el nostre entorn. És per això que aquestes jornades van dirigides especialment a persones de comarques gironines i compten amb ponències a càrrec de professorat expert de la Universitat de Girona i de diferents associacions gironines.