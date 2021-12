Agitació folklòrica i electrònica, humor, erotisme elegant, hedonisme i una posada en escena que combina elements vintage amb videoprojeccions i coreografies contemporànies. Rodrigo Cuevas és, sens dubte, un dels artistes més inclassificables del moment. A Trópico de Covadonga, basat en les cançons del seu aclamat àlbum Manual de Cortejo, produït per Raül Refree, presenta una proposta que pivota entre els diferents codis i maneres ancestrals i actuals del festeig, la ronda i l’amor. Es planteja com un cançoner popular contemporani en què el vehicle per narrar les músiques i les històries eternes que ens regala el folklore són l’electrònica, l’humor, la performance i els codis musicals contemporanis. Un artista que sorprèn i sedueix a tothom qui el descobreix.

Després de l’èxit de la seva anterior gira per tot el país, l’artista més inclassificable del moment porta el seu nou espectacle Trópico de Covadonga al Teatre El Jardí de Figueres, el dissabte 15 de gener, a les 20 hores. Les entrades estaran properament a la venda.