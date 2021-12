L'escriptor, il·lustrador i músic figuerenc Albert Alforcea visita aquest divendres, a les 19 hores, la biblioteca de Figueres per presentar el seu nou llibre Los seres del hogar. El creador té previst repassar les seves experiències treballant per a rockstars internacionals i parlar del procés creatiu. L'acte, que el presenta Carles Pujol, té continuïtat en una exposició que hi ha a la biblioteca fins al 7 de gener.