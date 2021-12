Aquest any es commemoren els 200 anys del naixement de Fiódor Dostoeivski, autor d'obres com Pobres i Crim i càstig. Des de Figueres, la biblioteca se suma als actes i convida dijous, a les 18.30h, al traductor de literatura russa al català, Miquel Cabal, a oferir una xerrada per repassar la vida d'aquest autor universal, contextualitzant-la amb la Rússia convulsa del segle XIX en la qual va viure. A l'acte també hi participa el president de La Casa dels Clàssics, Raül Garrigassait, per presentar una col·lecció de clàssics en edicions rigoroses i per al gran públic, Bernat Metge Universal.