L’antropòleg Manuel Delgado Ruiz imparteix aquest dimarts dia 30 de novembre la conferència Les relacions humanes en l’espai públic. Manuel Delgado és catedràtic d’antropologia a la Universitat de Barcelona i membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU). L’acte té lloc al Museu del Joguet, a les sis de la tarda, durant la presentació de La diagnosi de la conflictivitat a Figueres, a càrrec de Johana Higuita, politòloga i tècnica de Vincle Associació per la Recerca i l’Acció Social. L’estudi ha estat encarregat per l’àrea de Serveis Comunitaris per analitzar el tipus de conflicte que hi ha a la ciutat.