Temporada Alta inicia el darrer mes del festival amb una programació àmplia de grans èxits de la cartellera del país, concentrats especialment durant el pont del desembre. Es tracta de grans espectacles que han fet temporada a Barcelona però que encara no s’han vist a Girona.

Son sis espectacles que es veuran entre el 3 i el 8 de desembre a diferents escenaris del festival: Canto jo i la muntanya balla, La Víctor C., Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard), I només jo vaig escapar-ne, La mala dicció, i Vaig ser Pròsper (o recordant la tempesta).

Durant el pont també es veuran obres com Final de partida, Els àngels no tenen fills o Habitació 11: La Honte, que s’estrenen al festival, el concert de Rigoberta Bandini i l’espectacle per a tots els públics Fragile 2.0.

'Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard)'

3 de desembre a les 20 h al Teatre Municipal de Banyoles

11 de desembre a les 20.30 h a l'Auditori Teatre Espai Ter

Joan Carreras interpreta en aquest espectacle un actor que s’enfronta al repte d’interpretar Ricard III, el monarca despietat de la tragèdia de Shakespeare. L’obra mostra les afinitats del personatge i l’actor i entrellaça les seves històries de vida. Gabriel Calderón, un dels directors uruguaians de més renom internacional és el creador d’aquest muntatge, que va produir i estrenar Temporada Alta l’any passat en coproducció amb el Festival Grec. Joan Carreras ha rebut per aquesta interpretació un Max al millor actor, un Premi Butaca a la millor interpretació i un segon Butaca com a millor espectacle de petit format.

'Canto jo i la muntanya balla'

5 de desembre a les 16.30 h

6 de desembre a les 20.30 h

Teatre Municipal de Girona

La novel·la d’Irene Solà és el punt de partida d’aquesta obra sobre la duresa de la vida a la muntanya a través de la mirada d’una família, víctima de la imprevisibilitat de la natura i els seus misteris. La narració barreja els mites amb la realitat, com si d’un conte es tractés, amb música de fons i en directe composta per Judit Neddermann. L’espectacle creat per Clàudia Cedó i dirigit per Guillem Albà i Joan Arqué, ha rebut fins a 8 premis Butaca aquest 2021.

'La mala dicció'

5 de desembre a les 20 h a El Canal

El festival gironí torna a programar una obra de Jordi Oriol, la novena presentada a Temporada Alta, i que en aquesta ocasió compta amb la direcció de Xavier Albertí. Oriol ha fet de Shakespeare el seu particular pati de jocs escènics i ara és el torn de Macbeth. La relectura, que es titula La mala dicció, és una peça sobre la il·lusió de la llibertat que ofereix el miratge de dominar el món amb el sistema capitalista.

'I només jo vaig escapar-ne'

7 de desembre a les 20 h a El Canal

La dramaturga britànica Caryl Churchill va escriure i estrenar el 2016 aquesta comèdia dramàtica que parla de les pors personals, els secrets, les complicitats, les coreografies i la ràbia amagada de les protagonistes, interpretades per quatre grans actrius de casa nostra: Muntsa Alcañiz, Lurdes Barba, Vicky Peña i Imma Colomer, aquesta darrera premiada amb el premi Butaca honorífic per la seva trajectòria. Una proposta dirigida per Magda Puyo.

'Vaig ser Pròsper (o recordant La tempesta)'

7 de desembre a les 20 h a la Sala La Planeta

Vaig ser Pròsper (o recordant La tempesta) és una versió lliure de La tempesta de Shakespeare, que s’emmarca en la trilogia que Projecte Ingenu dedica al dramaturg britànic després de Hamlet i Romeu i Julieta. L’espectacle sense paraules i amb una forta presència poètica està protagonitzat per un vell que perd la memòria. Enguany l’obra va rebre el premi BBVA de teatre al millor espectacle i la millor direcció.

'La Víctor C.'

8 de desembre a les 18 h al Teatre Municipal de Girona

La directora artística del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portaceli, va escollir La Víctor C. com a espectacle inaugural de la seva primera temporada. L’obra, basada en els llibres Tots els contes (volums I, II i III) i Mosaics de Víctor Català, ret un homenatge a l’escriptora catalana. El muntatge narra com un jove aficionat al periodisme recull els records de vida que l’empordanesa va relatant des del llit.

Rigoberta Bandini en concert

8 de desembre a les 18 h a l'Auditori de Girona

Després de presentar a Temporada Alta 2019 l’espectacle Chinabum, Paula Ribó –sota el nom artístic de Rigoberta Bandini– torna al festival com a cantant i compositora. L’artista presentarà els seus temes més recents com Too Many Drugs, In Spain We Call It Soledad i Perra, que s’han convertit en himnes de les noves generacions. Rigoberta Bandini mostrarà el seu talent a l’Auditori de Girona, que és coorganitzador del concert, amb una barreja de cançó pop i música electrònica.