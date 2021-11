L’Ajuntament de Roses ha programat un total de 33 espectacles de carrer entre el 4 de desembre i el 4 de gener per potenciar l’activitat comercial al municipi durant la campanya de Nadal. Màgia, humor, xarangues o circ, són algunes de les propostes que oferiren les zones comercials de Roses, en horari de matí i tarda, aquest Nadal.

La iniciativa neix de les reunions mantingudes entre l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i el sector del comerç de Roses, on es va posar de manifest el desig d’incorporar activitats lúdiques i d’animació que dinamitzin les zones comercials rosinques durant el Nadal. L’ampli ventall d’activitats programades, afegeixen un nou incentiu per atreure compradors a Roses i se suma amb aquest objectiu a la campanya Compra al comerç local i guanya 3.000€, impulsada per l’Associació d’empresaris Roses-Cap de Creus.

La finalitat, tal i com remarca el regidor de Promoció Econòmica de Roses, Fèlix Llorens, "és la d’oferir una experiència completa als clients del comerç rosinc, ja siguin vilatans o visitants, on, a més de disposar de l’àmplia gamma de productes que ofereixen els nostres establiments, trobaran durant tot el mes nombrosos espectacles d’animació als carrers, contribuint a l’ambientació i màgia pròpies d’aquestes festes i aportant un atractiu extra per venir a comprar a Roses i, inclús, passar-hi el dia".

El programa compta amb espectacles de música, circ i malabars, humor, xarangues i màgia pensats per a un públic familiar, amb un total de 33 actuacions itinerants que recorreran les diferents àrees comercials del municipi entre el 4 de desembre i el 4 de gener, en horari de matí i tarda. Les formacions encarregades d’amenitzar el nadal rosinc seran Andrew i el Bagul màgic, Duo Calavera, Més Tumacat, Improvisto's, Xaranga Damm-er, Sivrinka Sadaspatranka, Patxecu, Bicicadabra i Rikus.