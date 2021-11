La Casa dels Animals de Figueres acull el 4 de desembre la intervenció de la periodista i vicepresidenta de Lex ànima Magda Pujol que parlarà de l’Ús de les xarxes socials i els mitjans de comunicació en la defensa dels animals. Ara l’Ajuntament de la ciutat i l’Associació Projecte Lola ja han organitzat per al primer trimestre del 2022 el nou cicle de conferències que es farà en aquest mou equipament destinat al benestar animal. S’obrirà el 8 de gener a les deu del matí amb una xerrada sobre La gestió de les colònies ferals a Figueres, a càrrec de la Bibiana Buscató, vicepresidenta i directora de l’associació SOS Mininus i Àngeles Rojas, vocal. La programació continua el 5 de febrer amb la presentació del projecte de la Fundació MONA, centre de rehabilitació de primats a càrrec de Cristina Valsera, responsable de comunicació i de l’àrea de rescat animal. Parlarà del Maltractament i abús dels ximpanzés en el món de l’entreteniment fins a trobar una segona oportunitat a MONA. El mateix dia a les 12 Lladruc Roser Feliu criminalista (UAV) i directora de seguretat privada (UDG) i màster en instrucció de gossos del treball (UAB) farà la xerrada Busca Nemo, el benestar en els gossos de detecció.

La darrera de les conferències previstes al cicle porta per títol La cultura de l’adopció a càrrec de Sílvia Serra La Farga, presidenta de la Fundació Daina, fundació de la Societat protectora d’Animals (SPAM). Per assistir a les xerrades, cal fer reserva a casadelsanimals@figueres.org.

La Casa dels Animals va obrir les portes el passat 30 de setembre com un nou espai de la ciutat que permetrà donar vida a l’àmbit del benestar animal, una iniciativa pionera que pretén «convertir-se en un espai de referència sobretot per atendre les queixes ciutadanes sobre maltractament animal, que també es poden fer arribar via mail» assenyala la regidora de Serveis Urbans, Espai Públic, Manteniment i Medi Ambient, Sònia Trilla.

«Volem que la gent ens colli en el sentit que l’ajuntament és responsable del benestar dels animals, és la nostra obligació i no podem passar-hi de costat» apunta. L’espai serà un hotel d’entitats animalistes on es faran campanyes de sensibilització i xerrades.