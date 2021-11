L’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, ha presentat aquest matí a Merca Jardí, la segona edició de la Fira de Nadal.

31 parades, la majoria del comerços locals, participaran els dies 4, 5 i 6 de desembre al mercat, a la plaça Joan Alsina. S’hi podran trobar parades de roba, alimentació o articles fets a mà, entre d’altres. L’horari del mercat serà de 10 a 20 h els dies 4 i 5 de desembre i de 10 a 12 h, el dia 6.

Com en l’edició de 2019 -l’any passat no es va poder celebrar a causa de la pandèmia- s’hi portaran a terme diverses actuacions. Els senyors del foc, L’Escola de Dansa El Paller, La Colla Gegantera, els Vailets de l’Empordà o l’Esbart Dansaire, seran algunes de les entitats que hi participaran. No hi faltaran els tallers de l’Ampa de l’Escola Ruiz Amado i de l’AFA de l’Escola Joana d’Empúries; ni la música en directe amb artistes com Llum, Madamme Mustash o Merkado Negro. La màgia, el teatre i la dansa també hi tindran cabuda així com les atraccions per als més petits. En cas de mal temps la Fira de Nadal tindrà lloc a la Sala Polivalent.

Yvonne Baas, representant de l’associació de comerciants, i Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, han animat a tothom a assistir a gaudir de l’ambient nadalenc de la fira.