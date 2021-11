S’acosta Nadal i quin millor moment que ara per presentar un llibre que recull l’esperit d’aquestes dates. Es tracta d’El primer Nadal i altres contes d’Advent de l’escriptora figuerenca Montserrat Segura que ha escollit la biblioteca de l’Escala per fer-ne la posada de llarg oficial. L’acte es fa aquest dissabte a dos quarts de dotze del migdia i el condueix la mateixa creadora i l’activista cultural Margarita Vidal. L’1 de desembre es presenta a Figueres.

Montserrat Segura recull, en el llibre, tretze narracions per a tota la família, ambientades en el cicle nadalenc, en les quals pot passar qualsevol cosa: que no hi entengueu res, que us toqui la Grossa, que us facin un somni de Nadal a mida o que els Reis us duguin un picarol màgic, si sou trapelles.

Novament Segura ha aconseguit la complicitat de la seva germana, Roser Segura, perquè elabori les delicades i tendres il·lustracions que apareixen en el volum, esbossades amb traç de guix sobre pissarra negra.