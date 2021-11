L’any passat, l’Ajuntament de Figueres va apostar per ampliar l’enllumenat nadalenc per descentralitzar-lo. Enguany, el projecte segueix creixent i arriba a barris com el Parc Sol, Vivendes del Parc, Marca de l’Ham, Poble Nou i l’Eixample, entre altres. Això suposa 127 figures més i arribar a les 497 estenent-se per 2.600 m2 de la ciutat. També s’ha fet un esforç amb les dalinianes restaurant les que estaven malmeses. Ara en lluiran 127, retornant als carrers Caamaño, Monturiol i Pujada del castell.

💫🎄Aquesta tarda encenem les llums de nadal



📍Plaça de l'Ajuntament

🕜18.00h



🧚‍♂️🧚🏽‍♀️A la Nadalina i en Fumera els hi agraden molt les llums nadalenques i es comenta que volen venir a veure com les encenem... pic.twitter.com/OAXUNuELNp — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 26 de noviembre de 2021

L’encesa es fa aquest divendres a les 6 de la tarda, coincidint amb altres pobles com la Jonquera i Roses. Cal dir que a Figueres també hi haurà setze espais públics il·luminats que no ho estaven l’any passat. Tota aquesta decoració de llums no suposarà, segons l’alcaldessa, un augment de la despesa, tenint en compte la pujada de la llum, ja que la il·luminació es fa amb leds.