Després que el Nadal passat es veiessin obligats a celebrar els Pastorets a través d’unes píndoles teatrals gravades, la companyia El Submarí, formada per la trentena de professors de l’INS Monturiol de Figueres, torna enguany a trepitjar els escenaris. El tret de sortida és aquest divendres a Cistella, a les 9 del vespre, però també actuaran a Fortià, Figueres i Navata, el 3, 10 i 17 de desembre, respectivament.

Ernest Pibernat, mestre jubilat del centre i director del muntatge, assegura que els va saber «molt greu» no poder ser amb el públic l’any passat, però que ara en tenen moltes ganes. D’aquella experiència en línia ara recuperen material i l’amplien. És el cas del pròleg que enguany es veurà complert a l’inici del muntatge. També ha calgut canviar un parell d’actors degut a la rotació de mestres.

El director del muntatge, que va engegar assajos a l’octubre, explica que els Pastorets que ells fan «només tenen de Pastorets el nom». «De Folch i Torres preserven la trama argumental, però el text no ho és, només agafem els noms dels dos pastorets –Lluquet i Rovelló– i intentem fer crítica social, política i econòmica», reconeix Pibernat qui admet, però, que són aptes per veure en família. «Hi ha gags polítics que potser els nens no capten però són Pastorets per riure i per gaudir junts», diu.

Un ple inesperat

Malgrat que ja no fan els Pastorets a l’institut, que no ha deixat de ser la seu d’assaig, els figuerencs poden gaudir-ne també. Durant un temps els van representar a La Cate, però aviat aquest espai se’ls va quedar petit i molta gent quedava fora. Així que fa dos anys es van traslladar al Teatre El Jardí que van omplir de gom a gom. «Realment no ho esperàvem», rememora Pibernat qui afirma rotund que ells no són, ni volen ser, competència de ningú tenint en compte que els Pastorets més tradicionals porten anys perdent públic. «Són històries completament diferents», afirma tot afegint que ells intenten que «la gent que vingui, rigui i es diverteixi». A hores d’ara, el ritme de venda d’entrades, que es fa a través del web del mateix institut, és bo.

Quelcom que els diferencia, però, és que ells han apostat per representar els seus Pastorets per alguns escenaris de pobles. Enguany en són tres –s’estrenen a Fortià– i encara en serien més si volguessin. «Ens ho han demanat molts pobles però no podem per la nostra pròpia logística perquè els actors venen d’arreu i és complicat», comenta el director qui té clar que aquesta proposta té un rerafons de «cohesió, és un projecte que uneix professorat de diferents departaments». Pibernat agraeix la implicació de tothom. També del departament d’imatge personal que fan una gran feina amb la part de maquillatge. Cal destacar la part musical de la que té cura Maria Company i la coreogràfica, Sara Salip.