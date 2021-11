La Cate de Figueres segueix amb la seva oferta de cinema infantil en català. Després de visionar-se per diferents festivals internacionals, com el Sundance i rebre premis, aquest dissabte, a les 17h, es projecta el film Binti, de Frederike Migom. El preu per accedir a la projecció és de 6 euros, i 4 per als socis de l'entitat.

La Binti té dotze anys. Va néixer al Congo, però viu a Bèlgica amb el seu pare Jovial des de molt petita. Tot i que no tenen papers, la Binti vol viure una vida normal i somia amb convertir-se en una famosa youtuber com la seva ídol Tatiana. L’Elias, d’onze anys, viu sol amb la seva mare Christine des del divorci del seu pare, que es va establir al Brasil per fer una nova vida. Quan la policia entra a casa de la Binti i ha de fugir, la nena es refugia a la cabanya de l’arbre de l’Elias i poc després idea la solució perfecta per a tots els seus problemes: si pot assegurar que el seu pare i la mare d’Elias es casin, podran quedar-se a Bèlgica. Binti s’uneix al Club de Suport dels Okapi d’Elias i, mentre prepara un gran esdeveniment de recaptació de fons, organitza en secret un pla perquè la Christine s’enamori d’en Jovial.