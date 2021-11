La poesia és protagonista aquesta setmana amb dos recitals. El primer es fa aquest divendres, a dos quarts de vuit del vespre, entre les parets del castell de Sant Ferran de Figueres. És la vetllada dels Amics del Castell de la qual ha tingut cura la poeta Carme Pagès. La segona, diumenge, a les 12 del migdia, a l’Alfolí de la Sal de l’Escala amb Núria Esponellà i Jaume Comas tot recordant la figura del pintor Ramon Pujolboira.

Carme Pagès ha acceptat el repte de fer de curadora poètica de la Vetllada dels Amics del Castell d’enguany. La part difícil ha estat escollir els poetes convidats perquè el nombre és limitat i només en poden ser deu. «He optat per escollir persones representatives de l’Empordà, poetes que s’estimen molt la poesia i les lletres», diu. Dins la llista hi ha Montse Cufí, Jordi Costa, Rossi Canadell, Glòria Bassols, Jordi Pla, Lídia Herbera, Josefina Pasqual i Sun Estarriol. També ha inclòs Josefina Espinosa i Lluís Lucero, de Girona. La vetllada l’obre Pagès parlant de la utilitat cultural del castell, del ritme acompassat del vers i de la veu interior que aflora en cada poema. Tot seguit, presenta a cada poeta i els dona pas perquè aquests llegeixin dos poemes propis. Embolcallant l’acte i donant-li l’atmosfera escaient hi ha el músic Enric Puigsegur.

Volar amb la poesia

Aquesta mateixa setmana, justament diumenge al migdia a l’Escala, l’escriptora i poeta Núria Esponellà juntament amb l’actor Jaume Comas tenen previst oferir un recital de poesia, tot recordant el pintor Pujolboira. L’espai escollit és el mateix Alfolí de la Sal, on les seves paraules s’embolcallaran amb l’obra del creador. En un article d’opinió recentment publicat al diari El Punt Avui, Núria Esponellà recordava com Pujolboira, amb qui l’unia anys d’amistat, s’inspirava sovint en la poesia: «Deia que el valor més significatiu que pot tenir un poema és el de ‘fer volar’».