Science Needs You! celebra aquest dijous, 25 de novembre, un debat sobre el paper de les dones a la ciència i a la docència científica, al Cercle Sport de Figueres, a 2/4 de 8 de la tarda. El debat s’ha titulat «Jugant a ser científiques i enginyeres: les dones també hi juguem!» i es fa amb la col·laboració del Grup de Docents de Ciències de Secundària de l’Alt Empordà.

En el debat, moderat per la periodista Mercè Mayné, participen dues científiques i docents, Helena Cortada, directora de l’Institut Cendrassos de Figueres i llicenciada en Física per la Universitat de Barcelona en l’especialitat de Física Fonamental, i Sònia Moret Solà, professora titular de Ciències a l’Institut Cendrassos, llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorada en Química Analítica per la UdG. Entre els temes a tractar, s’ha previst com es treballa als instituts per generar vocacions científiques entre l’alumnat.