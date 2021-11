El poeta figuerenc Àngel Rodríguez torna a l’actualitat literària amb un nou poemari, El jardí de les oques (Edicions Licàngel). En aquesta obra, composta per seixanta-tres poemes, l’autor ha comptat amb la col·laboració del col·lectiu Vibra integrat per Mònica Campdepadrós, Elena Casadevall, Juliette Murphy, Esther Pi i Petra Vlasman, les quals han jugat «a l’Oca amb un viatge oníric on la presència física evoca el camí de la vida traçat pel poeta». El llibre el presenta Ovídia Barneo aquest divendres a les 7 de la tarda al Museu del Joguet de Figueres i el col·lectiu Vibra hi fa una performance.