Dins la 18a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, La Cate de Figueres acull aquest dimecres, a les 19.20 hores, la projecció del documental Gaudí, l'arquitecte de Déu (2018). El film narra una història de fe, de superació, de cinc laics que decideixen crear una associació per demostrar que Gaudí és digne de ser beatificat. Aquesta entitat fa un quart de segle que hi treballa tot recollint testimonis i les proves que Gaudí va viure com un beat. El documental fa un seguiment del cas i dona a conèixer la vida i l'obra del mestre des d'una òptica nova, més íntima i lliga a l'espiritualitat. El preu per veure'l és de 2 i 3 euros.