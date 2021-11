L’Albera és font d’estudi pel seu interès natural i per la seva biodiversitat: els coleòpters, la brioflora, les papallones nocturnes, els ratpenats, el cranc de riu autòcton, la Rana temporaria, les barreres antiatropellaments d’amfibis als estanys, la tortuga mediterrània, els ocells nidificants, els petits mamífers comuns, el liró gris, el gat fer, la marta (Martes martes)... Aquesta llista forma part de les investigacions que presenten els estudiosos del medi natural de l’Albera en una jornada a Can Laporta, a la Jonquera, el 27 de novembre pròxim.

Tenint en compte que les places són limitades, els responsables del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, organitzadors d’aquest certamen, han fixat fins al 18 de novembre la data límit perquè aquelles persones que vulguin escoltar les ponències a Can Laporta es puguin inscriure.

La trobada d’estudiosos presenta un ampli programa, de matí i tarda, amb divuit ponències, amb les intervencions d’investigadors tant professionals com aficionats. «La gran majoria dels ponents són altempordanesos interessats per fer treballs de casa», ha explicat el director del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, Bartomeu Borràs, que ha descrit la jornada com «un punt de trobada social d’amics que parlen sobre tot allò que estan estudiant o que han estudiat sobre l’Albera i, alhora, un espai d’intercanvi i d’interconnexió de tots els treballs que es fan sobre aquest espai natural».

En les divuit ponències que es presenten, parlaran Miquel Jover, Josep Muñoz, Joaquim Soler, Maxime Pastore, Enric Capalleras, Xavier Puig, Lluís Benejam, Joan Ferrer, Iago Pérez-Novo, Nil Torres, Joan Budó, Andreu Cufí, Albert Martínez, Albert Bertolero, Santiago Guallar, Oriol Palau, Ignasi Torre, Lídia Freixas, Pau Federico, Albert Campsolinas, Jofre Espigulé, Jordi Compte, Lluís Benejam i Carles Mestre. L’acte el presenta i modera Josep Espigulé, i també s’ha previst que la benvinguda la faci l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez.

La trobada comença a les 9 del matí i la darrera conferència es pronuncia a les 5 de la tarda.