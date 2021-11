El músic, cantant i compositor Marc Parrot actua aquest dissabte al Teatre Sindicat de Lladó. El concert, en format acústic, comença a dos quarts de vuit del vespre i les entrades ja es poden adquirir per 12 euros, de forma anticipada, a entrapolis.com o al mateix Ajuntament de Lladó.

En aquest concert, Marc Parrot té previst fer un repàs del seu darrer treball, Refugi, sense deixar de proposar un passeig per la resta dels seus discos dels darrers quinze anys. Un concert proper, on les cançons van acompanyades d’històries i anècdotes en un to distès, per seguir descobrint el seu univers particular.