La companyia Big Bouncers presenta 'Jungla' a El Jardí de Figueres, diumenge 21 de novembre, a les 18 h. La proposta consisteix en un espectacle de dansa infantil, recomanat a infants d'entre dos i sis anys.

Big Bouncers transporta els espectadors a la jungla de les formes, els colors i el moviment, a través d'un viatge per un ecosistema amb tot tipus d'éssers. Aquest és un espai on hi tenen cabuda des dels més petits fins als més grans, no explorat, on dominen la sorpresa i la màgia.