Fruit d'una entrevista que Svetlana Aleksiévitx, premi Nobel de Literatura 2015, fa a Luidmila Ignatenko, dona d'un bomber, neix el llibre La pregària de Txernòbil, un relat en primera persona que causa un impacte profund en el lector i que ara s'ha convertit en l'obra teatral Carrer de Txernòbil. La peça no només explica l'incident des de dins la mateixa tragèdia sinó que atén la veu de Luidmila, veritable i plena d'humanitat que transmet la terrible experiència familiar. El muntatge, dirigit per Joaquim Armengol i protagonitzat per Evelyn Arévalo, es representa dissabte, a les 20 hores, a la Sala La Cate de Figueres.