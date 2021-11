Després que l’any passat, les dades de la pandèmia no van permetre-ho, enguany sí Bàscara pot viure la festa major d’hivern. Organitzada per la comissió de Festes, aquesta es concentra dissabte i diumenge amb activitats variades com l’espectacle teatral Impro Syde Story, un show que no té guió ni partitura, que es fa dissabte a les 8 del vespre al pavelló poliesportiu.

Anna Reglà, integrant de la comissió de festes, explica que aquesta obra ja s’havia de fer a l’estiu, però que va caldre ajornar-la fins ara. Aquest és l’únic acte de pagament del programa. L’entrada costa 5 euros. També les fires d’atraccions que es fan des de divendres fins diumenge i que ocupen part del pàrquing del poliesportiu. Aquest mateix dissabte, però, la festa s’enceta amb el tradicional Mercapillo promogut per l’AFA de l’escola Joan Reglà. Des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, a la plaça Major, els pares instal·len parades amb objectes de segona mà per vendre i recollir fons. En cas que la pluja amenacés, Reglà comenta que el Mercapillo es traslladaria al pavelló.

La música té un pes especial a la festa. Dissabte a partir de les 11 de la nit, la banda de versions Panxut’s Beer Band actuen per primera vegada al poble. Durant la vetllada, els assistents poden disposar de servei de barra que porta la mateixa comissió. Diumenge, la música segueix sonant. Al migdia es fa la missa solemne, en honor al patró, i a les 6 de la tarda, el Cor de Cambra de la Diputació de Girona ofereix el concert de cloenda de l’any del Mil·lenari a l’església parroquial. L’accés al recinte, on es pot veure l’exposició-instal·lació Mil anys fent església, és lliure.

Aquestes activitats són organitzades per la comissió de festes que, actualment, mouen tres persones, les tres joves estudiants universitàries que passen bona part de la setmana fora de Bàscara. «Ho fem perquè creiem que és important que la festa continuï, però necessitem que entri més gent a la comissió, de totes les edats per fer de les festes quelcom més plural», conclou Reglà.