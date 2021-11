La vuitena edició de l’EcoFira de Navata se celebrarà, novament, després de l’aturada per la pandèmia, aquest diumenge 21 de novembre, amb productes d’agricultura ecològica, gastronomia, vins ecològics, energies renovables, tallers, activitats infantils, km O, xerrades, artesania comarcal i activitats i tallers. La regidora de Cultura, Turisme i Promoció Econòmica, Fina Juez, explica que l’han traslladat al mes de novembre i que es farà la fira entre la Plaça Casamor, l’Era de l’Obra i a diferents espais, ja que el Centre Cívic es troba en obres.

L’EcoFira comptarà amb un taller de ceràmica, un de «goma eva» i fusta a càrrec de Detalles JF, i de pa a càrrec de Núria de Fornet Blanc, a més d’una parada d’intercanvi de joguines i venda artesania a càrrec de l’Ampa de l’escola, un taller de reciclatge a càrrec de Raquel Hinarejos, tècnica de joventut del Consell Comarcal, i de Maria Nicolàs, dinamitzadora juvenil, acompanyat d’un taller de crispetes i papiroflèxia. Els visitants, també, aprendran a munyir una vaca, a fer art floral i, a través de Thermomix, gaudiran d’una demostració de cuina de reaprofitament (a l’Era de l’Obra).

Des de la una del migdia fins a dos quarts de quatre de la tarda, hi haurà tastets de Navata i convidats amb els restaurants La Piscina, Can Poncelas, Restaurant O’Triskel, Restaurant Can Costa, Pizzes del Fornet, Can Rosqui, Vins de Mas Vida i cafès Novell. La venda de tiquets i degustacions serà a partir de 5 €.

A més, es podrà gaudir d’exposicions i projeccions a la Sala Llevant del Centre Cívic i una exposició del Concurs de Fotografia de Navata: Paisatges de Navata i exposició de les mascotes de l’EcoFira creades pels alumnes del CEIP Joaquim Vallmajó de Navata.

En l’apartat de xerrades, a la sala del Centre Cívic, a les onze del matí, n’hi haurà una d’energia fotovoltaica i comunitat energètica, on es presentaran diversos projectes, a càrrec de Carla Feliu, d’Agri Energia Digital; a les dotze del migdia, hi haurà una xerrada/taller «Fes la teva farmaciola natural», a càrrec d’Oriol Blanch d’Essenciescat. A les 12,45h, xerrada «Crear consciència en l’acte de menjar», a càrrec de Javier Andrés. A les 13,30h, Xerrada sobre «Vins ecològics i biodinàmics», a càrrec de l’Ariadna de Mas Vida, Celler de Cistella. Seguidament taller de tasts de vins. A les 17h, «Saps com s’alimenta la teva pell?» serà una xerrada per aprendre a interpretar la composició dels productes d’higiene diària, cosmètica i complements i fer una compra lliure de tòxics, a càrrec del col·lectiu Pellsana. Finalment, a les 18h, parlaran d’Energia fotovoltaica i comunitat energètica.

«Navata té un compromís amb el medi ambient, llançant missatges de conscienciació sobre el canvi climàtic», argumenta la regidora Fina Juez.

EcoFira de Navata