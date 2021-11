Després de molts mesos sense pujar als escenaris a causa de la pandèmia i obligats a adaptar-se a les circumstàncies a l’hora d’assajar i trobar-se, els integrants de la colla Dolça Tardor van tornar a somriure en sentir l’escalf del seu públic aquest diumenge passat. Un públic que va pràcticament omplir la platea del Teatre El Jardí de Figueres i que va gaudir intensament amb la diversitat de números musicals que integraven l’espectacle Festa Major.

«Ha estat l’edició més complicada i per això estem molt contents», reconeix Ita Custey, directora del muntatge, que no amaga que el fet de portar mascareta a l’escenari va treure-li «molta naturalitat i part de l’expressió» als artistes. Qui no va faltar a la cita va ser la fundadora de la colla, Rosa Maria Malé. Ella va ser l’encarregada de donar el tret de sortida al show. Compartint escenari amb els artistes de la Dolça Tardor també hi havia el Ballet Figueres, l’orquestra Versatile, Acting i Mediterrània Dansa. Festa Major només s’ha previst representar-la a Figueres, ja que, com explica Custey, implica «una moguda molt gran» com ara nombrosos canvis de vestuari.