Coach Galactic ofereix el 20 de novembre un taller a Figueres que pretén donar les eines necessàries per fer front a les relacions tòxiques que es poden donar tant en el món laboral com en qualsevol altre àmbit de la vida. «Si tens companys de feina que et fan la vida impossible, vius situacions injustes a la feina, ets qui es carrega el mort i no saps com gestionar persones tòxiques o com pots comunicar el que vols amb gent en qui no confies, assistir a aquest taller et donarà eines per saber gestionar aquests conflictes» apunten els promotors. «En aquest taller treballarem tot això a través de la reflexió i d’un joc senzill i divertit: Els homes llop de Castronegro». El preu del taller és de 20 euros. Es realitzarà de les cinc a les set de la tarda a l’avinguda Vilallonga 70, a prop de l’aparcament públic de l’antic camp del Far.