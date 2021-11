La manipulació de putxinel·lis o titelles és una tradició arrelada a Catalunya des de fa segles. Eugenio Navarro recorda que el país disposa d’una tècnica pròpia i única. Sap molt bé de què parla. Fa més de quaranta anys que està immers en aquest món i des del 2005 lidera la companyia La Puntual que dona vida al teatre més petit de Barcelona amb programació estable. Aquest diumenge a les 12 del migdia, Navarro visita La Cate de Figueres, dins el cicle de Putxinel·lis, amb Rutines, un espectacle basat en la tradició popular europea protagonitzat per Malic, un aventurer ibèric, descendent de Mr. Punch, que busca despertar «la complicitat» dels espectadors.

La família d’Eugenio Navarro era natural de Las Palmas de Gran Canaria, però ell ja va néixer a Anglaterra on el seu pare feia d’importador i exportador de fruita. Mentre estudiava arqueologia i hispàniques a Gal·les va fer estades a Barcelona i Portugal. Aquí va conèixer a Toni Rumbau i Mariona Masgrau que participaven en campanyes de dinamització cultural. Eren un grup d’artistes que es desplaçaven amb l’exèrcit fins a llocs allunyats de la capital per explicar amb espectacles la revolució. El 1976 Navarro es va instal·lar a Barcelona i es va trobar amb la parella que havia decidit muntar una companyia de titelles, La Fanfarra. «I m’hi vaig apuntar», rememora. Ell no tenia cap coneixement però havia fet molt teatre amateur a Anglaterra –«no era molt bon actor», diu– però mantenia viu el record de quan el seu pare el duia a la plaça de Las Palmas a veure titelles: «Quan els veia em quedava afònic cridant, em fascinava l’engany i com, amb uns ninots a la mà, provocaven el riure, l’espant que encara avui en dia funcionen».

La Fanfarra, que va engegar amb l’espectacle El Malic a Babilònia, es va convertir en una companyia de molt renom a l’Estat, Europa, i més enllà. El 1983 inauguren el Teatre Malic al Born, la primera sala alternativa privada de l’Estat. A cent metres de la sala tenien el taller on creaven els espectacles. Allà, des del 2005 Navarro, tot sol, impulsa La Puntual. «Els tres volíem dedicar-nos a fer coses diferents i separats», explica tot recordant com poca gent li augurava pocs mesos de vida a La Puntual, una sala amb cinquanta places. Aquestes dimensions, diu, els han ajudat en aquests temps incerts. «I sempre hem tingut bastant èxit», afirma.

A La Puntual, on també treballa el seu fill Néstor Navarro, que segueix la tradició artística, hi programen produccions pròpies i conviden companyies nacionals i estrangeres, «tant tradicional com avantguardista perquè els titelles són un món molt ampli» que, a molts països, no ha deixat de ser un gènere destinat al públic adult. «Hi ha un joc diferent del que hi ha al teatre, és una sàtira de nosaltres mateixos, ja les feien servir grecs i romans», afirma Navarro.

Una veu ancestral

L’espectacle amb el qual visita Figueres, Rutines, fa vint-i-cinc anys que el representa i cada vegada és diferent, assegura Navarro qui avança que «a Figueres segur que passen coses noves». És una obra de factura totalment artesana i el protagonista és en Malic. La seva veu «és ancestral» i la genera el mateix Navarro amb una llengüeta a la boca. L’obra no és de text i només parla el dimoni, que també hi apareix. Rutines, diu el seu creador, ens remet al món dels mags on cada número és una rutina, tal com passa en el dels titelles.